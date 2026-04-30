Беглов рассказал, как будет проходить парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Беглов: вход на парад 9 Мая в Петербурге будет только по приглашениям

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал, как пройдет парад Победы на Дворцовой площади города 9 мая.

Беглов подчеркнул, что формат проведения празднования 9 мая находится в зоне ответственности регионов.

«Парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям», — подчеркнул он.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным при проведении парада Победы 9 мая в Москве безопасность людей.

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что парад Победы посетят иностранные гости. В частности, в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы.