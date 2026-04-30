В Кремле назвали главный приоритет при проведении парада Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным при проведении парада Победы 9 мая в Москве безопасность людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Естественно, главное — это безопасность, безопасность людей, безопасность горожан», — сказал представитель Кремля СМИ, комментируя формат проведения мероприятия.

Накануне помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что парад Победы посетят иностранные гости. В частности, в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы.