Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки помешать приезду иностранных политиков на парад ко Дню Победы в Россию «ребячеством со знаком минус» и дуростью, подчеркнув, что всегда есть обходные пути. Об этом сообщает РИА Новости

«Вроде бы они называют себя европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону», — сказал представитель Кремля СМИ, отвечая на вопрос, как в Москве воспринимают намерение ряда стран помешать «своим» ехать на праздник в Москву.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что иностранные лидеры посетят парад Победы. В частности, в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Свое путешествие он совершит на автомобиле, поскольку Литва и Латвия запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Также лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле пообещали огласить список зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы.