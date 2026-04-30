Экс-глава МИД Украины рассказал, что должно случиться для «прочного» перемирия

Экс-глава МИД Кулеба: долгого перемирия не будет, пока фронт не застынет

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия согласится на «прочное» прекращение огня, когда фронт «застынет», а экономика страны столкнется с проблемами. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Кулебы, для долгосрочного прекращения огня якобы нужно «два условия». Первое — чтобы фронт «застыл», а второе — чтобы экономика страны столкнулась с проблемами, которые заставили бы Москву приостановить конфликт, «чтобы сохранить внутреннюю стабильность», уверен экс-министр.

«Идея Трампа о краткосрочном прекращении огня звучит хорошо. Хоть что-то всегда лучше, чем нечего. Но прочного прекращения огня не будет, пока фронт не остановится и экономика России не сломается», — считает он.

29 апреля президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что президент России в беседе выразил готовность объявить перемирие на День Победы, и Трамп поддержал это предложение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сроки перемирия будут названы позднее. А президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения.

Также по итогам беседы Юрий Ушаков сообщил, что Трамп призвал добиться прекращения огня на Украине. Трамп затем заявил о своей уверенности в том, что Путин хотел бы найти решение по урегулированию конфликта на Украине.

