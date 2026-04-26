Профессор Дизен: новые санкции против России втягивают ЕС в конфликт с Китаем

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X отреагировал на введение новых санкций Европейского союза в отношении России.

По его мнению, новые санкции затрагивают компании из Китая, по этой причине эти ограничения втягивают Европейский союз в прямой конфликт с Китайской Народной Республикой.

«Инстинкт самосохранения у Брюсселя поразительно слаб, так как Евросоюз также вступает в конфликт с Китаем», — написал Дизен.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что новый пакет антироссийских санкций ЕС, затрагивающий китайские компании, больно аукнется Европе.

25 апреля в министерстве коммерции Китая заявили, что КНР примет меры для защиты китайских компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России. Там предупредили, что Евросоюз понесет «всю ответственность за последствия». Пекин призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка, отметили в министерстве.

Ранее ЕС объявил о подготовке 21-го пакета санкций против России.