Лавров призвал не забывать про государственность Палестины

Лавров: важно не забывать о ситуации в Ливане и государственности Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал мировое сообщество не упускать из виду ситуацию в Ливане и тупик в вопросе создания государства Палестина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане, и особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода в отношении создания палестинского государства», - сказал Лавров по итогам переговоров с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым.

В марте глава МИД РФ заявлял, что возможность создания палестинского государства тает с каждым днем.

В конце января президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопрос создания палестинского государства в соответствии с решением ООН. По мнению российского лидера, такой шаг позволит обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.

В этом же месяце Путин провел встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле. Президент РФ тогда подчеркнул, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта.

Ранее США попросили Израиль избегать возобновления полномасштабных боевых действий в Ливане.