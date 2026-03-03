Лавров оценил вероятность создания палестинского государства

Возможность создания палестинского государства тает с каждым днем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Государство Израиль создано и ведет себя достаточно активно, как вы можете заметить, а палестинского государства не существует, и с каждым днем даже теоретическая возможность его создания улетучивается», — сказал глава МИД РФ.

В сентябре прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания Государства Палестина. В то же время он осудил тех, кто выступает за создание данной страны «в самом сердце Израиля».

До этого Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины. Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Ранее Путин призвал к созданию палестинского государства ради мира на Ближнем Востоке.