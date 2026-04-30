Война США и Израиля против Ирана
Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой по Ливану

Трамп попросил Нетаньяху ограничиться точечными операциями в Ливане
Президент США Дональд Трамп попросил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху избегать возобновления полномасштабных боевых действий, проводя только точечные операции в Ливане. Об этом в ходе интервью для издания Axios рассказал сам американский лидер.

«Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более хирургически. Не разрушать здания. Он не может этого сделать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в дурном свете», — отметил глава государства.

14 апреля между Израилем и Ливаном состоялся первый раунд прямых переговоров. Тогда стороны достигли соглашения о прекращении огня на 10 дней. Перемирие было объявлено 17 апреля.

При этом 22 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила шиитское движение «Хезболла» в нарушении договоренностей о прекращении огня в Ливане. В еврейском государстве заявили о перехвате летательного аппарата, пытавшегося попасть в воздушное пространство Израиля. 25 апреля в канцелярии Нетаньяху рассказали, что премьер-министр приказал ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам «Хезболлы». На следующий день израильские войска предупредили жителей ряда городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться из-за готовящихся ударов.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о намерении российской стороны делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее журналисты узнали о желании Нетаньяху найти «козла отпущения», чтобы возложить на него вину за провал в Ливане.

 
