Президент Чехии рассказал, как Россия может «унизить НАТО»

Россия может «унизить НАТО» и доказать бесполезность Североатлантического альянса, если нападет на Прибалтику. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — сказал он.

По его словам, такой сценарий «ясно покажет, что альянс на самом деле бесполезен, поскольку он не в состоянии действовать».

9 апреля Павел заявил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о его сомнениях в роли и статусе НАТО являются более серьезной угрозой для альянса, чем любые возможные действия с российской стороны.

В ноябре 2025 года Павел заявил, что нельзя терпеть нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России и необходимо показать силу. При этом он заметил, что не каждое нарушение воздушного пространства должно приводить к уничтожению самолетов. Но если Россия продолжит свои действия, то это будет «необходимо», подчеркнул президент Чехии.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что РФ в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

Ранее Павел допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой.