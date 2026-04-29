Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Чехии рассказал, как Россия может «унизить НАТО»

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Россия может «унизить НАТО» и доказать бесполезность Североатлантического альянса, если нападет на Прибалтику. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — сказал он.

По его словам, такой сценарий «ясно покажет, что альянс на самом деле бесполезен, поскольку он не в состоянии действовать».

9 апреля Павел заявил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о его сомнениях в роли и статусе НАТО являются более серьезной угрозой для альянса, чем любые возможные действия с российской стороны.

В ноябре 2025 года Павел заявил, что нельзя терпеть нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России и необходимо показать силу. При этом он заметил, что не каждое нарушение воздушного пространства должно приводить к уничтожению самолетов. Но если Россия продолжит свои действия, то это будет «необходимо», подчеркнул президент Чехии.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что РФ в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

Ранее Павел допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
