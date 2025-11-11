На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Чехии призвал отвечать России «силой» на нарушение воздушного пространства НАТО

Президент Павел захотел отвечать силой при нарушении РФ воздушного пространства
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нельзя терпеть нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России и необходимо показать силу. Его слова приводит Ceske Noviny.

По его словам, Запад должен показывать силу и дать адекватный ответ. При этом он заметил, что не каждое нарушение воздушного пространства должно приводить к уничтожению самолетов. Но если Россия продолжит свои действия, то это будет «необходимо», утверждает Павел.

В обратной ситуации Москва не колебалась бы не минуты, сказал президент Чехии.

«Они проверяют, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО, насколько мы решительно настроены противостоять ей ради собственной защиты», — сказал Павел.

9 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники по НАТО обсуждают «более решительный ответ на все более провокационные действия Владимира Путина», в том числе путем размещения вооруженных дронов вдоль границы с Россией и смягчения ограничений для патрулирующих границы пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам. К чему это приведет — рассказал обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Госдуме иронично ответили на угрозу НАТО сбивать российские цели.

