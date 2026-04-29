Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что его приводят «в ярость» дискуссии о будущих территориальных уступках со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью ERR.

«Буду дипломатичен и скажу так: я в ярости. Люди просто не понимают, что так дела не делаются. Это полностью противоречит международному праву, и чем больше уступаешь такому зверю, тем больше растет его аппетит. Это опять та же самая политика уступок», — отметил он.

Также Яценюк сказал, что, с его точки зрения, единственный способ добиться «настоящего мира» — «сражаться» и «оказывать давление на Россию».

По словам экс-премьера, текущие переговоры «не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу», а Россия якобы решила «втянуть» Украину в «бесконечные переговоры», которые «не приносят результата».

С точки зрения Яценюка, Россия готова к миру «только на своих условиях», которые означают «полную капитуляцию Украины и всего Запада». Он также заявил, что Украина может согласиться только на мирное соглашение, которое будет подразумевать «вывод войск и территориальную целостность в границах 1991 года».

В недавнем интервью индийскому информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для урегулирования украинского кризиса нужно признать за Россией Крым, Донбасс и Новороссию.

27 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что при заключении мирного соглашения «какая-то часть территории Украины» перестанет принадлежать Киеву.

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев не намерен отдавать территории.

Также в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дискуссии между Украиной и Россией ведутся вокруг «17-18% Донецкой народной республики».

Ранее Яценюк назвал «фиктивными» переговоры по Украине.