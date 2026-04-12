Территориальные разногласия России и Украины заключаются в считаных километрах, российской армии осталось освободить менее 20% донецкой земли. Об этом в интервью с автором информационной службы «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно считаные километры... грубо говоря, там 18–17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российские военные очевидно продвигаются вперед.

Таким образом Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что в настоящее время переговоры по разрешению украинского конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий.

В марте президент Украины Владимир Зеленский отказался от обмена занятой ВСУ части Донбасса на контролируемые Россией приграничные территории в Сумской и Харьковской областях.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос о территориальных уступках должны решать украинцы на референдуме.

