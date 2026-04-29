Захарова заявила о необходимости признания Крыма, Донбасса и Новороссии

Российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии необходимо признать для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost, которое опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые гарантируют невозобновление кризиса.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине связана с большей вовлеченностью США в войну на Ближнем Востоке.

22 апреля председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, желая остаться у власти, открыто игнорирует позицию Вашингтона по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

По его словам, глава государства взял курс «на вечную войну».

Ранее в МИД РФ сообщили об отсутствии инициатив по урегулированию конфликта на Украине.