Экс-премьер Украины Яценюк: переговоры не имеют ничего общего с реальностью

Мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса якобы являются «фиктивными» и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в интервью Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Так называемые мирные переговоры не имеют ничего общего с реальностью. Это фиктивные переговоры. Это специальная операция КГБ, цель которой — втянуть нас в бесконечные переговоры, тогда как Россия обрушивает на Украину удары, запускает ракеты и беспилотники, пытается добиться успехов на поле боя, подорвать единство внутри ЕС, а также посеять раздор между американцами и европейцами», — отметил экс-премьер.

По его словам, Россия якобы хочет занять всю Украину и не прекратит боевые действия, даже Киев согласится вывести ВСУ с подконтрольной Донбасса. Поэтому такой шаг Яценюк назвал «ловушкой».

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Азербайджане. 24 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что страна получила сигналы от США о готовности американской делегации приехать в Киев. Также Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для прекращения огня и заключения мира.

Также 21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы.

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что Киев выработал некое «решение» по теме Донбасса, которое «удовлетворит» население страны и не будет предполагать территориальных уступок.

В апреле Песков также заявил, что камнем преткновения между Россией и Украиной является «17-18% Донецкой народной республики».

Ранее экс-соратница Зеленского объяснила отсутствие призывов к уступке Донбасса на Украине.