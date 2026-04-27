Мерц допустил, что «часть территории Украины перестанет быть украинской»

Мерц понадеялся, что мир между Москвой и Киевом в какой-то момент будет заключен

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал более тесную интеграцию Украины в Евросоюз одним из условий для достижения мира с Россией. Его слова приводит телеканал n-tv.

Мерц выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

По словам канцлера, Владимир Зеленский должен быть в состоянии сказать своему народу, что «открыл путь в Европу». В связи с этим Евросоюз должен предпринять шаги в отношении Украины, «которые заслуживают доверия, необратимы и которые в конечном итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске.

Также 21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы.

