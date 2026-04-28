Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Экс-глава МИД Германии заявил об отходе мира от пацифизма

Экс-глава МИД ФРГ Фишер: настроения в мире прямо противоположны пацифизму
Oliver Berg/dpa/Global Look Press

В мире сейчас преобладают настроения, прямо противоположные пацифизму. Об этом бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил в интервью немецкой газете Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о том, уничтожил ли конфликт на Украине пацифистские настроения немцев, Фишер отметил, что пацифизм как идея не устарел, однако сейчас во всем мире преобладают другие тенденции.

«Я считаю, что мир, в котором больше нет насилия, который больше не подчиняется закону сильнейшего, крайне желателен. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, в периоде фундаментального перелома, когда ситуация прямо противоположная. Это необходимо трезво признать», — отметил он.

Также Фишер подчеркнул, что и сам он не был пацифистом и «не отвергал насилие как таковое». Кроме того, экс-министр отметил, что посоветовал бы своим внукам пойти в бундесвер после школы.

26 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что Германии нужно как можно скорее вернуть воинскую повинность, а бундесвер должен превратиться в «крупнейшую армию в Европе». 22 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус также представил первую в истории бундесвера военную стратегию, согласно которой немецкие войска должны стать сильнейшей армией в ЕС.

В апреле посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил о том, что русофобия в ФРГ достигла самого высокого уровня за весь период после Второй мировой войны. Также в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Германия в «пылу милитаристского угара» напрочь забыла уроки истории.

Ранее Фишер усомнился в будущем НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!