Экс-глава МИД Германии заявил об отходе мира от пацифизма

В мире сейчас преобладают настроения, прямо противоположные пацифизму. Об этом бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил в интервью немецкой газете Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о том, уничтожил ли конфликт на Украине пацифистские настроения немцев, Фишер отметил, что пацифизм как идея не устарел, однако сейчас во всем мире преобладают другие тенденции.

«Я считаю, что мир, в котором больше нет насилия, который больше не подчиняется закону сильнейшего, крайне желателен. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, в периоде фундаментального перелома, когда ситуация прямо противоположная. Это необходимо трезво признать», — отметил он.

Также Фишер подчеркнул, что и сам он не был пацифистом и «не отвергал насилие как таковое». Кроме того, экс-министр отметил, что посоветовал бы своим внукам пойти в бундесвер после школы.

26 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что Германии нужно как можно скорее вернуть воинскую повинность, а бундесвер должен превратиться в «крупнейшую армию в Европе». 22 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус также представил первую в истории бундесвера военную стратегию, согласно которой немецкие войска должны стать сильнейшей армией в ЕС.

В апреле посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил о том, что русофобия в ФРГ достигла самого высокого уровня за весь период после Второй мировой войны. Также в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Германия в «пылу милитаристского угара» напрочь забыла уроки истории.

Ранее Фишер усомнился в будущем НАТО.