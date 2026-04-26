В Германии выступили за возвращение воинской повинности

Германии необходимо как можно скорее вернуть воинскую повинность, считает премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Такое мнение он высказал в интервью Bild.

«Нам совершенно ясно, что, если бундесвер (Вооруженные силы ФРГ. — «Газета.Ru») должен превратиться в крупнейшую армию в Европе, воинской обязанности не избежать», — сказал политик.

По его мнению, Германия не сможет обеспечить себе достаточную безопасность, если в армии будут служить только на добровольной основе.

«А безопасность — это условие для свободы», — подчеркнул Зёдер.

22 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкие войска в сильнейшую армию в Европе. Как отмечается в документе, численность ВС Германии вместе с резервистами надо увеличить как минимум до 460 тыс. человек. При этом утверждается, что со стороны России якобы исходят «угрозы» и она «рассматривает Запад как враждебный фактор». Российская сторона обвиняется в стремлении ослабить сплоченность внутри НАТО.

Ранее в Германии призвали повысить предельный возраст резервистов.