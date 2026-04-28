Экс-глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

НАТО как трансатлантический альянс может прекратить свое существование. Об этом бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил в интервью немецкой газете Der Spiegel.

Экс-глава германского МИДа подчеркнул, что в Европе уже утрачено доверие к США, и «его нельзя вернуть» в ближайшее время. Однако на этом доверии «зиждилась» стабильность НАТО, считает он.

«В будущем мы просто не можем полагаться на США. Осмелюсь предположить, что НАТО не выживет. По крайней мере, в качестве трансатлантического альянса. Я думаю, было бы разумно, чтобы европейское НАТО продолжало существовать», — отметил Фишер.

По словам экс-министра, «самым простым решением» для Европы будет полагаться на «коалицию желающих», и поэтому на континенте станут «незаменимыми» Франция и Германия.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в НАТО. 23 апреля Трамп сказал, что США не нужна была помощь союзников в Иране, и Штаты только проверяли их надежность. 1 апреля Трамп сообщил, что всерьез задумывается о выходе США из НАТО. 6 апреля он назвал альянс «бумажным тигром».

В апрельском интервью газете The Telegraph бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен также отметил, что Великобритания и Франция должны возглавить «коалицию желающих», которая могла бы взять на себя ответственность за оборону Европы.

24 апреля газета The Guardian сообщила о подготовке европейцами плана на основе пункта 42.7 о взаимопомощи на случай нападения иностранного государства.

Ранее на Западе назвали пять причин неготовности НАТО к войне с Россией.

 
