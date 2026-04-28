Глава ВС Латвии оценил реальность угрозы со стороны России

Латвия не видит угрозы атаки на страну со стороны России в ближайшем будущем. Об этом в интервью Liga.net заявил командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс.

По его словам, сейчас Россия уделяет основное внимание украинскому конфликту и не собирается атаковать Латвию. Однако Пуданс считает, что страны ЕС могут столкнуться с «подрывной деятельностью» со стороны России, целью которой якобы будет отвлечение внимание Европы от поддержки Украины.

«Подобные действия очень легко организовать, спланировать, набрать исполнителей и обеспечить их ресурсами. Речь может идти о саботаже или акциях, направленных на дестабилизацию, подрыв государственных и общественных институтов в информационной сфере, кибердеятельности. Мы уже сталкиваемся с этим, но это может усилиться», — заявил командующий.

28 апреля президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна «сохранять спокойствие» в отношении России. Тогда же президент Финляндии Александр Стубб отметил, что он не видит причин для России атаковать страны НАТО.

Также в апреле премьер-министр Литвы Инга Ругинене сказала, что на сегодняшний день нет никаких признаков готовящегося «нападения» России на страны Прибалтики. А 20 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что он не видит подготовки России к атаке на членов НАТО.

Ранее президент Эстонии заявил о необходимости найти способ «сосуществовать» с Россией.