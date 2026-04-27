Стубб заявил о нуждаемости Европы в Украине

Президент Финляндии Стубб: Украина нужна Европе больше, чем Европа Украине
Alina Smutko/Reuters

Европа нуждается в Украине больше, чем Украина — в Европе, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

По его словам, ЕС нужна Украина, так как у Киева есть вооруженные силы с опытом ведения боевых действий, которого не хватает странам-членам НАТО.

«Самая надежная гарантия безопасности, которая сейчас есть у Украины — это сильные вооруженные силы численностью в 800 тысяч солдат, способные вести современную войну, в отличие от любых других государств-членов НАТО. Поэтому я думаю, ситуация действительно изменилась. Мы, европейцы, должны понять, что нуждаемся в Украине больше, чем Украина нуждается в нас», — заявил президент Финляндии.

Кроме того, Стубб отметил, что был слишком оптимистичен в вопросе заключения мирного соглашения по Украине, и сказал, что сейчас его позиция изменилась.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы защищает Европу, и поэтому он не согласен с «символическим» членством в ЕС. Также 25 апреля Зеленский сказал, что Украина и ЕС нужны друг другу.

18 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны Запада хотят сделать Украину «триггером глобальной угрозы». Затем Лавров подчеркнул, что желание Зеленского «защитить» Европу не кончится ничем хорошим.

Ранее в Чехии назвали ВСУ «общей армией Европы».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

