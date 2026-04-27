В НАТО испугались планов России о якобы восстановлении СССР

Адмирал Драгоне: Россия пытается вернуть то, чем владела до распада СССР
Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне утверждает, что Россия якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его мнению, «можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде». Он уточнил, что имеет в виду период «до распада СССР». Драгоне предложил подумать самостоятельно, какие страны он имел в виду.

«Но мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге», — заявил Драгоне.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее в Госдуме высказались о сроках завершения СВО.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
