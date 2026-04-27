В НАТО окрестили Россию «угрозой номер один»

Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью «РБК-Украина».

По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

«Безусловно, Россия – [угроза] номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений. Кроме того, в нетрадиционной сфере по-прежнему сохраняется угроза от террористических групп, которые затаились, но их активность может вырасти», — сказал Драгоне.

До этого глава делегации РФ на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила, что сценарии большой войны против РФ уже разрабатываются в столицах государств НАТО. Дипломат добавила, что большинство войн на территорию России приходили с западной стороны. Об этом она сказала на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ в среду.

