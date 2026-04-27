Многие депутаты Верховной рады Украины хотят сложить мандаты из-за того, что на парламент могут возложить работу по ратификации мирного соглашения с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» заявила нардеп Лариса Билозир.

«Будем откровенны. То есть ратификация такого мирного соглашения может пойти через Верховную раду. И поэтому многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете — взять на себя такую ответственность. <...> Конституция прямо запрещает такую возможность — отказа от территорий. Возможно, этот вопрос перебросят на Верховную раду», — отметила Билозир.

Нардеп считает, что международное сообщество якобы не признает отчуждения территорий от Украины. Она подчеркнула, что такая опция не включена в конституцию страны, а документ изменить нельзя во время военного положения. Поэтому ситуация является тупиковой, и по закону провести референдум по территориальным уступкам «невозможно», уверена Билозир. Она отметила, что сейчас многие депутаты не желают брать на себя ответственность по ратификации мирного соглашения, и поэтому они хотят покинуть Раду.

«Мы теряем очень многих депутатов. У нас сейчас их все меньше. Люди хотели 300 депутатов, но надо очень быть осторожным со своими желаниями. Сейчас их уже около 390, и депутатов становится все меньше и меньше. Вот недавно проголосовали сложение мандата одного депутата, три умерло за прошлый год. Здесь очень сложный вопрос, и видимо, он упадет на плечи Верховной рады», — подчеркнула она.

27 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что при заключении мирного соглашения «какая-то часть территории Украины перестанет быть украинской».

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев не собирается отдавать территории. Также в апреле постпред Украины в ООН Андрей Мельник отметил, что Украина «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли».

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев и Москва ведут дискуссии вокруг «17-18% Донецкой народной республики».

26 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме оценили слова Мерца об утрате Украиной части территорий.