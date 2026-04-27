В Госдуме оценили слова Мерца об утрате Украиной части территорий

Депутат Слуцкий: слова Мерца говорят о провале проекта антиРоссия
Petrov Sergey/Global Look Press

Из риторики западных политиков все чаще «исчезает негативный налет» при обсуждении будущего мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом депутат Госдумы Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который допустил, что при заключении мирного соглашения «какая-то часть территории Украины перестанет быть украинской».

Слуцкий подчеркнул, что Германия, являясь одним из основных «спонсоров» Украины, предлагает Киеву «объективно оценить ситуацию» и «следовать логике реального положения дел». И аналогичные сигналы уже идут из Франции, Италии и стран Балтии, отметил депутат.

«За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала целей нанесения стратегического поражения России на украинском плацдарме, провала всего проекта антиРоссия. Из риторики западных политиков все чаще исчезает негативный налет при обсуждении вопросов мирного соглашения между Россией и Украиной», — написал Слуцкий.

Недавно президент Эстонии Алар Карис высказался за то, чтобы страны Европы начали готовиться к диалогу с Россией.

26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и европейским странами придется так или иначе выстраивать отношения, так как географически они близки друг к другу.

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина не собирается отдавать территорий, а по Донбассу Киев имеет «определенное решение», которое «удовлетворит» граждан страны.

Ранее постпред Украины в ООН отверг территориальные уступки России.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!