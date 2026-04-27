Ушаков не исключил, что РФ передаст США свои соображения после встречи Путина с Арагчи

Ушаков: Россия может передать США свои соображения после встречи Путина и Арагчи

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст США свои соображения после встречи российского лидера Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Соответствующее заявление Ушаков сделал в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения (после встречи — прим. ред.) передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», — сказал помощник президента РФ.

Арагчи после переговоров в Кремле доложит руководству республики о встрече с Путиным. Ушаков также отметил, что США не высказывали негатива по поводу встречи сторон, учитывая ангажированность РФ в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта.

Помощник Путина также добавил, что российская сторона проанализирует сигналы, полученные от Ирана.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана. Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

Ранее Путин напомнил Арагчи позицию России по ближневосточному конфликту.