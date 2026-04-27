Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Ушаков не исключил, что РФ передаст США свои соображения после встречи Путина с Арагчи

Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст США свои соображения после встречи российского лидера Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Соответствующее заявление Ушаков сделал в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения (после встречи — прим. ред.) передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», — сказал помощник президента РФ.

Арагчи после переговоров в Кремле доложит руководству республики о встрече с Путиным. Ушаков также отметил, что США не высказывали негатива по поводу встречи сторон, учитывая ангажированность РФ в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта.

Помощник Путина также добавил, что российская сторона проанализирует сигналы, полученные от Ирана.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана. Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

Ранее Путин напомнил Арагчи позицию России по ближневосточному конфликту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!