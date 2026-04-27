Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Уточняется, что со стороны России во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

При этом в состав делегации Исламской Республики входят замглавы министерства иностранных дел Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.

«На прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана [Моджтабы Хаменеи]. Хотелось бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же, как Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», — сказал Путин в ходе встречи.

Как отметил российский лидер, народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет. По словам президента, Россия надеется, что жители Исламской Республики пройдут период испытаний и наступит мир.

Кроме того, Путин добавил, что Москва будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее.

До этого иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Иран и Россия регулярно вели двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов и активные консультации.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.