Глава МИД Ирана передал Путину наилучшие пожелания от Хаменеи и Пезешкиана

Народ Ирана своим мужеством смог сопротивляться агрессии США и сможет выстоять, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени», — заявил глава МИД Ирана на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Арагчи также выразил благодарность российскому лидеру и России за поддержку Исламской Республики.

Дипломат добавил, что отношения Тегерана и Москвы представляют собой стратегическое партнерство, в дальнейшем они будут укрепляться.

Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана.

20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен, отмечал представитель Кремля.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.