Ушаков рассказал об итогах встречи Путина и Арагчи

Ушаков: Арагчи доложит руководству Ирана о разговоре с Путиным
Сергей Карпухин/РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после переговоров в Кремле доложит руководству республики о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину

«Он вернется в Тегеран, доложит о ситуации, в том числе о разговоре с президентом России», — сказал Ушаков.

По его словам, Соединенные Штаты не высказывали негатива по поводу встречи российского лидера и главы иранского внешнеполитического ведомства, учитывая ангажированность РФ в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта.

Помощник Путина также добавил, что российская сторона проанализирует сигналы, полученные от Ирана в ходе встречи. А также те, которые поступают от США и Израиля. После этого РФ, возможно, представит свои соображения, заключил Ушаков.

20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен.

Ранее Путин напомнил Арагчи позицию России по ближневосточному конфликту.

 
