Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин напомнил Арагчи позицию России по ближневосточному конфликту

Путин пообещал делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке
Сергей Карпухин/РИА Новости

Россия готова делать все для скорейшего урегулирования ближневосточного вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, пишет ТАСС.

«Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете», — сказал российский глава.

В ходе мероприятия Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана.

20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
