Путин напомнил Арагчи позицию России по ближневосточному конфликту

Путин пообещал делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке

Россия готова делать все для скорейшего урегулирования ближневосточного вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, пишет ТАСС.

«Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете», — сказал российский глава.

В ходе мероприятия Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана.

20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.