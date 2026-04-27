Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин получил послание от верховного лидера Ирана

Путин заявил, что получил послание от верховного лидера Ирана
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

Путин рассказал о послании Хаменеи во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге 27 апреля. Глава государства сообщил, что получил послание еще на прошлой неделе.

«Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана», — сказал президент, но содержание этого послания он раскрывать не стал.

На встрече с Арагчи российский лидер попросил передать Хаменеи пожелания благополучия и всего доброго.

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара США. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок.

31 марта американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что Хаменеи серьезно ранен. При этом он считает, что верховный лидер Ирана жив.

До этого появились слухи, будто тяжелораненый аятолла тайно прибыл на лечение в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.

 
Теперь вы знаете
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!