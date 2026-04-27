Путин получил послание от верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

Путин рассказал о послании Хаменеи во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге 27 апреля. Глава государства сообщил, что получил послание еще на прошлой неделе.

«Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана», — сказал президент, но содержание этого послания он раскрывать не стал.

На встрече с Арагчи российский лидер попросил передать Хаменеи пожелания благополучия и всего доброго.

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара США. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок.

31 марта американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что Хаменеи серьезно ранен. При этом он считает, что верховный лидер Ирана жив.

До этого появились слухи, будто тяжелораненый аятолла тайно прибыл на лечение в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.