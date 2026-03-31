Война США и Израиля против Ирана
Трамп сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

США считают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, однако серьезно ранен. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

«Мы не знаем. Мы думаем, что, вероятно, да (жив. — «Газета.Ru»), но он в очень плохом состоянии», — сказал Трамп.

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок. В The Sun уточнили, что Моджтаба Хаменеи находится в отделении интенсивной терапии в больнице Сина в историческом квартале Тегерана. Часть здания была оцеплена и окружена усиленной охраной, утверждается в публикации.

Спустя два дня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о тяжелом ранении Моджтаба Хаменеи. По его словам, верховный лидер исполняет свои обязанности, с ним все в порядке.

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
