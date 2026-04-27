Власти Славянска призвали жителей города уезжать

Глава Славянска Лях: около тысячи человек выезжают из города еженедельно
Из Славянска и прилегающих населенных пунктов еженедельно эвакуируют около тысячи человек с детьми, и власти призывают население города уезжать. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил руководитель подконтрольной Украине военной администрации Славянска Вадим Лях.

По его словам, сейчас идет эвакуация горожан из Славянской городской общины, в которую входят сам Славянск, прилегающие три поселка и село. И в отдельных районах объявлена принудительная эвакуация детей с родителями или их законными представителями. Лях отметил, что в этих районах «недавно» было 96 детей, а сейчас осталось 29 несовершеннолетних.

«Сейчас мы констатируем, что около тысячи человек с детьми выезжают из Славянской общины еженедельно. <…> И мы, безусловно, призываем население уезжать, потому что эвакуация спасает жизнь», — отметил он.

По словам Ляха, на сегодняшний день население общины составляет примерно 47 тысяч человек, тогда как до начала крупномасштабного конфликта в нем проживало 110 тысяч человек.

22 апреля Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские военные закрепились в Рай-Александровке близ Славянска. Также в апреле военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российская армия в рамках весенне-летнего наступления в зоне СВО при благоприятном сценарии имеет возможность освободить Славянск и Краматорск в ДНР к началу осени.

В марте глава военной администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области Вадим Филашкин в своем Telegram-канале написал, что в некоторых районах Славянска объявили принудительную эвакуацию детей.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить город.

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о решающих боях за Донбасс.

 
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
