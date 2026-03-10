Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Пушилин заявил о возможности охвата Славянска

Пушилин: ВС РФ приближаются к охвату Славянска и Красного Лимана
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить город. Об этом рассказал «Вестям» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он напомнил, что российские бойцы группировки «Запад«освободили населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновая.

«Теперь появляется возможность для наших войск продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата», — отметил Пушилин.

По его словам, в настоящее время ведутся ожесточенные бои за южную часть Константиновки и в лесопосадках около города. Также у бойцов появились возможности для охвата Красного Лимана, добавил глава ДНР.

Кроме того, Пушилин добавил, что российские штурмовики продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь.

Славянск расположен в северной части ДНР и образует крупную агломерацию вместе с Краматорском и Константиновкой, которая играет ключевое значение для вооруженных сил Украины (ВСУ) как транспортно-логистический узел и укрепрайон.

1 марта Пушилин сообщил об успехах российской армии на славянском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись в районе пяти населенных пунктов ДНР. В частности, подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки.

Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и в ДНР.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!