Пушилин: ВС РФ приближаются к охвату Славянска и Красного Лимана

Российская армия получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить город. Об этом рассказал «Вестям» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он напомнил, что российские бойцы группировки «Запад«освободили населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновая.

«Теперь появляется возможность для наших войск продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата», — отметил Пушилин.

По его словам, в настоящее время ведутся ожесточенные бои за южную часть Константиновки и в лесопосадках около города. Также у бойцов появились возможности для охвата Красного Лимана, добавил глава ДНР.

Кроме того, Пушилин добавил, что российские штурмовики продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь.

Славянск расположен в северной части ДНР и образует крупную агломерацию вместе с Краматорском и Константиновкой, которая играет ключевое значение для вооруженных сил Украины (ВСУ) как транспортно-логистический узел и укрепрайон.

1 марта Пушилин сообщил об успехах российской армии на славянском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись в районе пяти населенных пунктов ДНР. В частности, подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки.

Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и в ДНР.