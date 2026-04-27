Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине рассказали, кто станет ответственным за «провал» мирных переговоров

Бабель.ua: провал мирных переговоров на Украине возложат на Буданова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В случае провала мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса Киев возложит вину за это на главу Офиса президента страны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает издание Бабель.ua со ссылкой на источник.

По информации СМИ, несмотря на то, что украинскую переговорную группу возглавляет секретарь Совета нацбезопасности страны Рустем Умеров, мирные переговоры с Россией и США фактически «перевели» на Кирилла Буданова.

«Поэтому и провал будут за это перекладывать на него», — отметил один из собеседников «Бабеля».

Источники издания рассказали, что Буданов на переговорах занимает «свою нишу», высказывается «об угрозах или мощи армий», а также имеет «хороший контакт с Россией по линии разведок», и «в этом его эксклюзивность».

«Буданов на переговорах — человек мира, потому что для него приоритет не самые мирные переговоры, а достижение мира», — отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В апреле издание «РБК-Украина» сообщало, что Буданова назначили главой офиса президента Украины под «определенную политическую историю», чтобы довести мирные переговоры до конца.

В апрельском интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» Буданов рассказал о согласовании сторонами режима, который «будет поддерживаться после завершения боевых действий», а также о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины. Он заявил, что стороны не нашли «финального решения» по территориальному вопросу.

23 апреля Буданов сообщил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которые «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Киевом и Москвой заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

26 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта для контактов США по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Буданов похвалил российскую делегацию за умение вести переговоры.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
