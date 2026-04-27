В случае провала мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса Киев возложит вину за это на главу Офиса президента страны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает издание Бабель.ua со ссылкой на источник.

По информации СМИ, несмотря на то, что украинскую переговорную группу возглавляет секретарь Совета нацбезопасности страны Рустем Умеров, мирные переговоры с Россией и США фактически «перевели» на Кирилла Буданова.

«Поэтому и провал будут за это перекладывать на него», — отметил один из собеседников «Бабеля».

Источники издания рассказали, что Буданов на переговорах занимает «свою нишу», высказывается «об угрозах или мощи армий», а также имеет «хороший контакт с Россией по линии разведок», и «в этом его эксклюзивность».

«Буданов на переговорах — человек мира, потому что для него приоритет не самые мирные переговоры, а достижение мира», — отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В апреле издание «РБК-Украина» сообщало, что Буданова назначили главой офиса президента Украины под «определенную политическую историю», чтобы довести мирные переговоры до конца.

В апрельском интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» Буданов рассказал о согласовании сторонами режима, который «будет поддерживаться после завершения боевых действий», а также о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины. Он заявил, что стороны не нашли «финального решения» по территориальному вопросу.

23 апреля Буданов сообщил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которые «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Киевом и Москвой заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

26 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта для контактов США по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Буданов похвалил российскую делегацию за умение вести переговоры.