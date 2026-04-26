Трамп назвал себя возможной целью стрелка в Вашингтоне

Трамп допустил, что он был целью стрелявшего на мероприятии с его участием

Президент США Дональд Трамп допустил, что он был главной целью стрелявшего на ужине с корреспондентами Белого дома. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Я думаю, да», — ответил он на соответствующий вопрос.

Вместе с тем американский президент не думает, что вероятное покушение связано с военной операцией США в Иране.

Трамп был эвакуирован из отеля Washington Hilton во время торжественного ужина после того, как в зале раздались выстрелы. Президент не пострадал, а стрелок был нейтрализован. В ходе инцидента был ранен офицер Секретной службы, которого тоже отправили в медицинское учреждение.

Позже журналист The New York Post Кэрол Маркович раскрыла личность стрелка. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Он был вооружен дробовиком.

Ранее сообщалось, что участники встречи с Трампом слышали от пяти до восьми выстрелов.