Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба

Президент США Дональд Трамп упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, в плохой защите здания. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
«Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание», — сказал он.
По мнению Трампа, этот инцидент подтверждает необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.
Американского президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.
Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.
Позже стало известно, что стрелка нейтрализовали. Журналист The New York Post Кэрол Маркович сообщила, что нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год. Мужчина был вооружен дробовиком.
Ранее в США рассказали о состоянии Трампа после инцидента со стрельбой.