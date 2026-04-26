Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба

Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба на ужине с его участием
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, в плохой защите здания. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание», — сказал он.

По мнению Трампа, этот инцидент подтверждает необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Американского президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.

Позже стало известно, что стрелка нейтрализовали. Журналист The New York Post Кэрол Маркович сообщила, что нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год. Мужчина был вооружен дробовиком.

Ранее в США рассказали о состоянии Трампа после инцидента со стрельбой.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!