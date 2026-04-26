Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба на ужине с его участием

Президент США Дональд Трамп упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, в плохой защите здания. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание», — сказал он.

По мнению Трампа, этот инцидент подтверждает необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Американского президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.

Позже стало известно, что стрелка нейтрализовали. Журналист The New York Post Кэрол Маркович сообщила, что нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год. Мужчина был вооружен дробовиком.

