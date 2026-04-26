В США офицер Секретной службы получил ранение из-за стрельбы на приеме с Трампом

Офицер Секретной службы США был ранен в ходе инцидента со стрельбой на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.

«Пуля попала в защитное снаряжение офицера, и его доставили в местную больницу», — говорится в публикации.

Уточняется, что, по словам источников, сотрудник Секретной службы должен выжить.

Президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был американский лидер, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.

Трамп рассказал, что мужчину, открывшего стрельбу, задержали. По словам главы Белого дома, Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу.

Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.

 
