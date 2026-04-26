Раскрыта личность мужчины, стрелявшего на приеме с участием Трампа

Журналист Маркович: стрельбу на встрече с Трампом устроил 31-летний Коул Аллен
Стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов, где находился президент США Дональд Трамп, устроил 31-летний Коул Томас Аллен. Об этом написала журналист The New York Post Кэрол Маркович в своем аккаунте в Х.

«Пытавшийся устроить стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, - 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса штат Калифорния, он находится под стражей», — написала она.

В свою очередь портал Axios сообщает, что подозреваемый был вооружен дробовиком и «намеревался пробиться через охрану».

Президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале. В зале были слышны хлопки, которые оказались выстрелами.

Американский президент поблагодарил Секретную службу за работу и сообщил, что стрелок был задержан.

Незадолго до этого журналист Кейтлин Коллинз в эфире CNN сообщила, что сотрудники Секретной службы ликвидировали стрелка.

Ранее в США рассказали о состоянии Трампа после инцидента со стрельбой.

 
