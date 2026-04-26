Участники встречи с Трампом слышали от пяти до восьми выстрелов

AP: участники встречи с Трампом во время стрельбы слышали 5-8 выстрелов

Участники мероприятия с президентом США Дональдом Трампом, где произошел инцидент со стрельбой, услышали от пяти до восьми выстрелов. Об этом сообщает Associated Press.

«Некоторые в толпе сообщили о том, что слышали, как они считают, от пяти до восьми выстрелов», — говорится в сообщении.

Стрельба произошла на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. На мероприятии присутствовал американский президент. К Трампу подбежали сотрудники Секретной службы. Сначала они закрыли встали перед ним, защищая его, а потом увели.

Позже Трамп заявил, что человека, устроившего стрельбу на мероприятии в Вашингтоне, задержали. Он рекомендовал продолжить мероприятие и похвалил работу Секретной службы.

В свою очередь журналист Кейтлин Коллинз в эфире CNN сообщила, что сотрудники Секретной службы ликвидировали человека, устроившего стрельбу на мероприятии с Дональдом Трампом.

