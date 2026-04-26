Трампа срочно эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне

Война США и Израиля против Ирана
Мероприятие с Трампом в Вашингтоне срочно прервали после шума в зале
Президента США Дональда Трампа вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные из трансляции мероприятия.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием.

Американского президента эвакуировали. Официальных комментариев из пресс-службы Трампа пока не поступало.

4 марта глава Пентагона Пит Хегсет объявил о ликвидации командира иранского отряда, который «стоит за организацией покушения» на Трампа. По его словам, Иран пытался избавиться от американского лидера, но «последним смеялся Трамп».

Позже информацию о ликвидации иранца, планировавшего покушение на президента США подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!