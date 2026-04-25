Экс-премьер Украины увидел «ловушку» в требовании России по Донбассу

Экс-премьер Украины Яценюк: Киев ни за что не уступит Донбасс
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что требование России вывести ВСУ с подконтрольной части Донбасса является «ловушкой». Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) (DW).

По мнению бывшего украинского премьера, президент России Владимир Путин якобы стремится взять под контроль всю территорию Украины, а не только Донбасс.

«Украина ни за что не уступит эту землю. Россия не заинтересована в Донбассе. Это ловушка. Конечная цель Путина — забрать всю Украину. И даже если мы теоретически разработаем идею каких-либо земельных уступок, против чего я категорически возражаю, следующими шагами Путина будет ликвидация НАТО, украинских войск, украинского государства и фактически полная и окончательная капитуляция Украины», — отметил Яценюк.

Также в интервью экс-премьер заявил, что мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса якобы являются «фиктивными» и не имеют ничего общего с реальностью.

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сказал, что у Киева есть некое «решение» по Донбассу, которое не касается территориальных уступок.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что споры между переговорными делегациями Россией и Украиной заключаются в «17-18% Донецкой народной республики». Также вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что переговоры по Украине касаются «нескольких квадратных километров» территории Донбасса.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод ВСУ с территории Донбасса стратегическим проигрышем для Киева.

Ранее переговорщики Киева предложили создать «Донниленд» на Донбассе.

 
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!