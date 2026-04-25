В Совфеде призвали Польшу «насторожиться»

Сенатор Пушков: в Варшаве должны насторожиться новой военной доктриной Германии
Виталий Белоусов/РИА Новости

Польша должна «насторожиться» из-за новой военной доктрины Германии. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«В Варшаве должны насторожиться: новая германская военная доктрина, имеющая целью превращение бундесвера в «конвенционально самую сильную армию в Европе» рассчитана точно до 2039 года — ровно к 100-летию нападения гитлеровской Германии на Польшу. К этому времени бундесвер достигнет 260 тысяч человек и будет переоснащен искусственным интеллектом и новейшим оружием», — отметил сенатор.

22 апреля глава бундесвера Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой армия Германии должна стать сильнейшей в Европе. Писториус отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна составить как минимум 460 тысяч человек. Создание стратегии глава минобороны Германии объяснил российской угрозой.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новую военную стратегию Германии квинтэссенция конфронтации Европейского союза против России. Также Песков считает, что «главное», чтобы Берлин не скатился «туда же, куда уже несколько раз в истории».

Кроме того, в недавнем интервью Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Россия якобы готовится атаковать НАТО в течение ближайших месяцев. Также он выразил сомнение в помощи США в случае нападения России на НАТО.

Ранее в Германии оценили отношения с Россией из-за новой военной стратегии.

 
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!