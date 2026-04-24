Эстонская разведка оценила возможность нападения России

В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия планирует открыть еще один фронт в Прибалтике. Об этом ERR рассказал глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

По его словам, даже если Россия наберет в армию большее число солдат, «нет никаких признаков» того, что они будут направлены против НАТО.

«Рационально говоря, для Российской Федерации было бы совершенно бессмысленно открывать новый фронт где-либо. Но мы видим, что Россия не всегда рациональна и может допускать стратегические просчеты», — сказал он.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы может атаковать Прибалтику. 20 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что признаков подготовки России к атаке на членов НАТО сейчас нет. Также премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала Зеленского избегать «запугивающей риторики».

23 апреля экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о якобы готовящейся Россией атаки Европу. А 24 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы может атаковать НАТО в течение ближайших месяцев.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа желает компенсировать «эрозию» в НАТО и для этого провозглашает Россию своим противником.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин говорил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать обязательство не нападать на Европу.

Ранее премьер Туск усомнился в помощи США в случае нападения России.

 
