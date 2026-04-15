В МИД Ирана отреагировали на слухи о продлении перемирия с США

В МИД Ирана не подтвердили продление перемирия с США

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не подтвердил сообщения СМИ о договоренностях Тегерана и Вашингтона о продлении режима прекращения огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается. Сейчас продолжаются переговоры через пакистанского посредника», — сказал он.

По словам Багаи, необходимо посмотреть, насколько Вашингтон в реальности настроен на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход, добавил представитель МИД.

До этого сообщалось, что участники переговоров обсуждают перспективы продления перемирия между Ираном и США, истекающего 22 апреля.

При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что данные о продлении режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном необоснованны. На своей странице в соцсети Х он написал, что если соглашения не будет, то «пора довести дело до конца».

