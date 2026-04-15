Рютте пообещал дать Украине огромные деньги на военные нужды

Страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине еще $60 млрд на военные нужды дополнительно к кредиту Евросоюза в размере €90 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании «Рамштайна» 15 апреля, пишет «Европейская правда».

«Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов на поддержку безопасности и обороны Украины в этом году», – заявил Рютте.

Он добавил, что любые средства, которые поступают из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть «дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе». По словам Рютте, страны НАТО должны «сосредоточить» финансирование Украины на противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности.

Рютте напомнил и о том, что все еще продолжает действовать механизм PURL, который позволяет закупать американское оружие членами НАТО для Украины.

13 апреля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в 2026 году Бельгия и Испания выделят по €1 млрд в качестве военной помощи Киеву.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС с начала конфликта на Украине потратил на поддержку Киева €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования российских замороженных активов. В 2026 году ЕС планирует выделить Украине кредит на €90 млрд, который пока остается заблокированным из-за вето Венгрии и Словакии. Недавно издание Euractiv сообщило, что ЕС в случае снятия вето Венгрии сможет предоставить кредит Украине к началу мая.

