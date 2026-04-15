В ЕС предупредили, что выдача кредита Украине затянется

Euractiv: ЕС может дать кредит Украине к началу мая в случае снятия вето Венгрией

Европейский союз (ЕС) в случае снятия вето Венгрией сможет предоставить кредит Украине в €90 млрд только к началу мая. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой источники.

«Чиновники ЕС предупреждают, что из-за внутриполитической ситуации в Венгрии и незавершенной работы с документами в Евросоюзе кредит может быть выплачен только к началу мая», — говорится в публикации.

Отмечается, что Украина столкнется с финансовым кризисом в середине июля.

1 апреля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила о выделении Киеву дополнительных €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов.

Позднее Еврокомиссия предложила Совету ЕС выделить Киеву €45 млрд в счет блокированного Венгрией и Словакией кредита на €90 млрд. Этот кредит 19 марта Евросоюз не смог утвердить из-за вето Будапешта и Братиславы, причиной которого стала остановка Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

