Окружение Мелони рекомендовало ей не вмешиваться в конфликт Трампа и папы Римского

Repubblica: Мелони не намерена усугублять конфликт с Трампом
Alexander Drago/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, опираясь на советы своего окружения, намерена сгладить конфликт с президентом США Дональдом Трампом, который начался в результате его пререканий с папой Римским Львом XIV. Об этом пишет газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.

Журналисты узнали, что Мелони не стала отвечать Трампу, который заявил, что «шокирован ей» и думал о ней иначе. Премьер хочет прекратить обмен выпадами с президентом США.

Международный конфликт стартовал 12 апреля, когда папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что война подпитывает «иллюзия всемогущества». Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. Также американский президент сказал, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В ответ папа сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться по поводу войны в Иране.

Позже Мелони оценила слова Трампа как «неприемлемые». Трамп в ответ назвал Мелони «неприемлемой» и заявил, что ей «все равно» на то, обладает ли Иран ядерным оружием.

