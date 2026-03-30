Уехавших украинцев призвали идти в европейскую политику для одной цели

Украинцам, которые проживают в Европе, стоит «активно заниматься политикой» в странах проживания, чтобы помочь евроинтеграции Украины. Об этом в интервью изданию «Укринформ» рассказала доктор философии и директор франко-украинской программы Университета Лорен Виолетта Москалу.

«У нас, «глобальных» украинцев без границ, не будет выбора – нам нужно создать свое политическое движение и активно заниматься политикой, в частности лоббированием вступления Украины в Евросоюз. На общественном уровне это делать уже недостаточно. <…> Вовлекаться в процессы, работать на евроинтеграцию и затем даже в рамках ЕС добиваться того, чтобы украинские интересы были защищены», – отметила она.

Москалу также подчеркнула, что участие украинцев в европейской политике должно идти «не от правительства», а от украинского бизнеса и общественных деятелей, живущих в Европе.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что более 5,8 млн человек уехали из страны после 2022 года, и многие из них не возвращаются из-за «ситуации с безопасностью».

В марте стало известно, что власти Норвегии решили ужесточить правила пребывания украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет и лишить их автоматического получения защитного статуса. Также в феврале председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил о подготовке законопроекта, который позволит ужесточить для украинских беженцев так называемую «временную защиту».

Ранее на Украине рассказали о сокращении численности молодежи в стране.