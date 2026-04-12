В Иране заявили о тупике в переговорах с США

Американская сторона не смогла завоевать доверие Тегерана во время переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети X написал глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Мои коллеги из иранской делегации на встрече предложили перспективные инициативы, но в итоге другой стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров», — написал он.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

