Песков: устойчивый мир на Украине можно обеспечить уже в режиме «сегодня»

Устойчивый мир на Украине можно было бы обеспечить уже в режиме «сегодня», однако для этого украинский президент Владимир Зеленский должен принять известные решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Это можно сделать буквально в режиме «сегодня». Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, специальная военная операция (СВО) будет продолжаться.

Он также в очередной раз отметил, что России нужен устойчивый мир, и он наступит только тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные в начале СВО.

До этого Песков заявил, что одним из требований РФ для урегулирования конфликта является вывод ВСУ из Донбасса. По его словам, Владимир Зеленский еще «вчера» должен был принять подобное решение.

Он также объяснил возникшую паузу в переговорном процессе тем, что представители США заняты другими делами и «по понятным причинам не могут быть активно вовлечены в переговоры по Украине».

Ранее Ушаков заявил, что решение Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса открыло бы перспективы для мира.